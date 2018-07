Projeto obriga que caminhões de lixo tenham coletores de chorume

A Câmara de Varginha aprovou o Projeto de Lei de autoria do vereador Delegado Celso Ávila, que obriga a implantação e manutenção permanente de coletores de chorume em caminhões de lixo que circulam na cidade.

De acordo com o projeto, que resultou na Lei Nº 6.453, os caminhões deverão possuir coletores de chorume com válvula para retenção de líquido, que deve ser mantida fechada durante toda a coleta do lixo.

Segundo o autor do projeto, o chorume contém alta carga poluidora e é um dos principais causadores de problemas ambientais, tanto nos aterros sanitários quanto nas vias da cidade.

“É de grande importância que os veículos empregados na coleta do lixo estejam preparados para recolher o chorume produzido e dar o tratamento adequado para que assim o líquido não seja derramado pelas ruas de nossa cidade”, destacou Delegado Celso, ressaltando que a substância líquida possui odor forte resultante do processo de putrefação originado da decomposição dos resíduos orgânicos.

Oprojeto já foi sancionado pelo prefeito Antônio Silva e o Executivo, através da Secretaria do Meio Ambiente, será o responsável pela fiscalização e o cumprimento da lei.