Projeto leva música para praças da cidade

Foi realizada dia 26 de agosto no CRAS Jardim Estrela, das 9 às 14 horas, mais um edição do projeto “O Canto de Praça”. Ação tem como objetivo promover a música pela cidade. As atrações convidadas foram Sambalaço, Michel Bacana e Homo Sapiens, CEMVA Rock, Banda do João, Raimundo Andrade, Zezé Top Rock Band Lili Joplin.

Além das bandas, o evento trouxe brinquedos para as crianças.

O projeto tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Varginha, COMIC, Fundação Cultural, FM Melodia, Jornal Folha de Varginha, BlogdoMadeira e patrocínio da Unimed Varginha e Nefrosul.

O projeto será realizado uma vez por mês na cidade. Em setembro, o Canto na Praça está programado para o dia 24 (Jardim do Sapo) e em outubro, no dia 29 (Praça do Centro Comunitário do bairro São Sebastião).

Fonte: Blog do Madeira