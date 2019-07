Projeto Férias no Museu e na Biblioteca começa nesta quinta

O Projeto Férias no Museu e na Biblioteca vai deixar os dias de folga da criançada muito mais divertidos e educativos!

As atrações terão início nesta quinta-feira (18) e vão até o dia 31 de julho, quando se encerram as férias. Serão várias atividades e muita diversão.

Apresentações de filmes, peças de teatro e oficinas prometem agitar muito as férias da galerinha.

O Museu Municipal e a Biblioteca Pública de Varginha ficam localizados a Praça Governador Benedito Valadares, 141, Centro (abaixo da Igreja Matriz).

Informações: (35) 3690-2716 e 3690-2110.

Zoológico

Outra boa opção para as férias de julho em Varginha é o III Férias no Zoobotânico, serão várias opções para a criançada, de oficinas a passeio com Bióloga dentro do Zoológico em Varginha. As atividades começam nesta quarta-feira (17) e vão até dia 28 de julho, com opções para a parte da manhã e da tarde.

A participação nas atividades é gratuita, mas é obrigatória a presença de responsável legal junto com as crianças, porém a entrada no Parque Zoobotânico custa R$ 4,00, crianças até 5 anos e pessoas a partir de 60 anos não pagam ingresso.

O Parque Zoobotânico funciona de quarta a domingo, de 8h as 16h.

Há limite de vagas (25) para o passeio com a bióloga e as inscrições para o passeio serão feitas no horário da atividade. Entre em contato pelo telefone (35) 3690-2709.

Os projetos de férias são gratuitos e para toda a população, não perca! Todos os eventos são apoiados pela Prefeitura Municipal de Varginha. Boas férias!