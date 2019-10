Projeto ETeatro leva teatro educativo para escolas da zona rural de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

O espetáculo “Pó Pará! Todos Contra a Dengue” será realizado em duas escolas rurais na manhã desta quarta-feira (23/10). A ação faz parte do projeto “ETeatro Campanha de Popularização do Teatro e da Dança”, incentivado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultural e contemplará outras quatro escolas da zona rural.

Às 8h, os alunos da Escola Municipal Cláudio Figueiredo Nogueira assistirão à peça. Às 11h, será a vez dos alunos da Escola Municipal Emílio Justiniano de Rezende Silva. Em um tom divertido e educativo, indicado para crianças de 3 a 10 anos, ela aborda a importância do combate e prevenção da Dengue.

“Os benefícios da arte na escola são muitos, principalmente em como ela favorece o desenvolvimento da expressão artística e transformam essas crianças em cidadãos sensíveis. Ele integra e constrói o imaginário, os valores, sentimentos, as formas de perceber, olhar, sentir, pensar e lidar com o mundo”, destaca o empreendedor Marcos Misael.

O projeto “ETeatro Campanha de Popularização do Teatro e da Dança” tem a realização do empreendedor cultural Adão Marcos Misael, com os recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com incentivo da Prefeitura Municipal de Varginha e Fundação Cultural de Varginha e apoio do Sicoob Credivar e Instituto Varginhense de Ultrassonografia.

Projeto realiza mostra de dança no Theatro Capitólio

Além do teatro que será levado para centenas de crianças na zona rural, o público que gosta de um bom espetáculo de dança poderá apreciar inúmeras apresentações no Theatro Municipal Capitólio no quinta-feira (31/10), às 20 horas, com participação de dezenas de academias de dança de Varginha e vindas de várias cidades do Sul de Minas. A entrada é gratuita e os convites poderão ser retirados no Theatro Capitólio e Museu Municipal.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha