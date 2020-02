Projeto em desenvolvimento por alunos varginhenses visa facilitar a mobilidade urbana

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Equipe de Robótica do SESI SENAI de Varginha irá desenvolver um projeto que visa facilitar a mobilidade urbana da cidade de Varginha.

O projeto se chama SIPP (sistema inteligente de proteção ao pedestre). O SIPP visa tornar o semáforo mais eficiente, sendo capaz de filmar, comunicar e integrar a mobilidade urbana aos órgãos competentes, como guarda municipal, bombeiros, SAMU, Polícia Civil e Polícia Militar.

O sistema utilizará sensores remotos através de um circuito eletrônico no semáforo, utilizando programação específica. O intuito é reduzir o número de acidentes em cruzamentos e melhorar o fluxo da cidade.

Para isso, os alunos realizaram levantamentos e pesquisas das principais deficiências que a cidade de Varginha possui quando se fala de “cidade inteligente”.

A Equipe de Robótica ET Lego’s é formada pelos alunos: Gabriel Leony, Júlia Meneguci, Letícia Taveira, Luís Felipe Moura, Mariana Kaus e Rafael Portugal, sob supervisão do técnico Marcos Tavares.

Torneio de Robótica First Lego League

O projeto irá competir no Torneio de Robótica First Lego League (FLL), um programa internacional voltado para crianças de 9 a 16 anos. O tema dessa temporada é ”City Shaper” (Cidades Inteligentes) e os alunos e técnicos já estão preparados para propor ideias inovadoras para solucionar os problemas detectados em todas as cidades do Brasil e do Mundo.

Para o técnico Marcos Tavares, as propostas de cidade inteligente devem partir de problemas que ocorrem no cotidiano urbano. A proposta do projeto, segundo ele, é trazer uma locomoção mais segura para a cidade, bem como agilizar os processos de atendimento às vítimas, com um sistema integrado.

Fonte e foto: Assessoria SESI Senai