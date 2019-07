Projeto do Centro Cultural da Juventude será apresentado em Varginha

Na próxima sexta-feira (5), a partir das 16 horas, será apresentado o projeto Centro Cultural da Juventude, no auditório da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha.

Espaço urbano é integrado pelos bairros Vila Mendes, Vila Flamengo e adjacências, São Geraldo e Parque Rinaldi I e II, além do território da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

Segundo informações, 45% dos jovens de 14 a 21 anos desses bairros estão em situação de risco social; 71% das mulheres mães destes jovens estão excluídas no mercado de trabalho pela falta de habilitação / capacitação profissional, além de mais de 50% da população que ganha salário mínimo e/ou abaixo. Dados estes que caracterizam um panorama de vulnerabilidade social impactante, fruto de um processo de desenvolvimento urbano excludente e predatório, gerador das desigualdades.

Iniciativa é da Associação Cultural Bateria Nota Dez, do Conselho Comunitário da Vila Mendes e adjacências, da União das Mulheres Empreendedoras de Varginha e do Grupo de Jovens Empreendedoras de Varginha, que se uniram e integraram os esforços e as potencialidades de suas entidades e dos seus voluntários e líderes.

Objetivo do projeto é libertar os jovens dos riscos sociais e de serem penalizados pelas raízes e matrizes da violência, da marginalidade, dependência química e da exclusão social, por meio de medidas socioeducativas, de resgate do protagonismo juvenil, da educação para a cidadania e empreendedorismo, da inclusão digital, capacitação profissional, habilitação em técnicas artesanais com recicláveis, atividades lúdicas e capoeirismo.

Além disso, ação busca habilitar e capacitar profissionalmente as mães do jovens em situação de risco social, para inserí-las no mercado de trabalho, ou para serem microempreendedoras, para que contribuam para a sustentabilidade da família, mediante utilização das alternativas, dos instrumentos e dos mecanismos da economia solidária e criativa, no âmbito da moda customizada e culinária típica regional mineira.

Além disso, será efetivada a cultura como vertente basiliar no processo de sustentáveis da comunidade.

Centro de polarização e irradiação do projeto será no Galpão Comunitário da Vila Mendes.

Os empreendedores socioculturais Carlos Eduardo da Silva Ribeiro, Romildo Lourenço, Airton E. Aranha e Maria Lucely de Souza Ramos, liderados pelo professor Francisco Graça de Moura, autor e consultor técnico do projeto, já visitarame apresentaram a ação aos dirigentes e líderes das instituições públicas com maior envolvimento na implementação das políticas sociais públicas da juventude.