Projeto de varginhense será discutido esta semana em Brasília

Nos dias 24 e 25 de outubro, a aluna da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha Ana Luiza Silva Rosa estará em Brasília para defender um projeto de lei de sua autoria no Câmara Mirim 2019. A proposta da estudante, que visa a redução do uso de agrotóxicos para a preservação das abelhas, concorreu com quase 900 projetos de jovens de todo o país e foi um dos três selecionados para a final do programa da Câmara dos Deputados.

Além do projeto da estudante varginhense, foram classificadas duas propostas de alunas da cidade de Joinville (SC). O projeto de Ana Laura Carvalho de Paiva propõe a abertura das bibliotecas públicas escolares durante todos os dias da semana e o de Eduarda Cardorin de Souza, que pede a disponibilização da vacina H1N1 para todos os cidadãos.

Para os debates e votação dos projetos, 232 estudantes de diversas instituições que participaram do programa tomarão posse como deputados mirins, onde formarão comissões para as discussões. Eles terão a oportunidade de vivenciar a atividade legislativa, ocupando cargos de presidente e relatores, com direito a votação no painel eletrônico do Plenário Ulysses Guimarães.

Para Ana Luiza, poder defender um projeto tão significativo para a preservação do meio ambiente é um desafio, mas acredita que é através das discussões que novas soluções podem surgir para melhorar o mundo. “Estou ansiosa para essa etapa do projeto, pois é a conclusão de um longo período de trabalho e também uma oportunidade de nós jovens discutirmos sobre temas que afetam a vida de todos”, destacou.

Além dela, mais sete alunos que se destacaram no Projeto “Nasce Um Cidadão” da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha participarão das atividades do Câmara Mirim e poderão, como deputados mirins, debater e votar essas matérias, conhecer Brasília e os principais pontos políticos da União.

Todos os projetos aprovados no Câmara Mirim 2019 ficarão à disposição dos deputados e poderão ser apadrinhados, vindo a se tornar uma Lei Federal.

O Câmara Mirim

O Câmara Mirim é uma ação educativa promovida pelo Plenarinho que simula a atividade legislativa, desde a elaboração do projeto até a votação em comissões da Câmara e no Plenário. Estudantes do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam três projetos de lei selecionados entre os que foram enviados pelas crianças.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha