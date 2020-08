Projeto de Lei que trata regulamentação de motoristas de aplicativos segue na Câmara Municipal

Pin Compartilhar 0 Compart.

PL ainda está em fase inicial, segundo Câmara Municipal, os representantes da categoria serão chamados para debater e opinar conforme avance as reuniões na Casa.

Redação CSul/Foto: Reprodução

Nesta semana os vereadores da comarca de Varginha iniciaram reuniões para tomar conhecimento dos detalhes do projeto que regulamenta o transporte por motoristas de aplicativos na cidade, e assim discutir item por item o texto.

Após a realização dessas reuniões os vereadores entrarão em contato com os representantes da categoria para que eles possam opinar sobre melhorias no projeto. “Eles são parte principal deste assunto e não passa pela nossa cabeça colocar esse texto em votação antes de consultá-los. Queremos as opiniões deles para que a Lei seja a melhor para todos. A regulamentação é necessária e benéfica para todo mundo e os trabalhadores têm o direito de dar suas opiniões” destacou a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

Além de contar com as sugestões feitas pelos representantes da categoria, a Câmara também promoverá uma Audiência Pública para debater com a população, principalmente com os usuários dos meios de transporte, o Projeto de Lei. Diante dos impedimentos impostos pela pandemia do novo coronavírus, a audiência, que ainda terá data marcada, será de forma online.