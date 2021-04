Projeto de Lei que concede isenção de imposto à Autotrans é encaminhado para Câmara Municipal de Varginha

Segundo a prefeitura, iniciativa tem aparo legal, uma vez que o serviço é uma concessão do Poder Público; empresa alega que receitas diminuíram devido à pandemia, crescimento no transporte por aplicativo e, enquanto isso, gasto operacional se manteve.

Redação CSul/Foto: Eduardo Ribeiro/Ônibus Brasil

A Prefeitura de Varginha, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, enviou nesta terça-feira (13), à Câmara Municipal de Vereadores, o projeto de lei que concede isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresa de transporte público da cidade Autotrans.

Segundo Vérdi, a iniciativa tem aparo legal, uma vez que o serviço é uma concessão do Poder Público. Ainda conforme o chefe do Executivo, a Autotrans realizou um pedido à prefeitura buscando o “reequilíbrio” do contrato vencido em 2018, no qual, foi prorrogado por decisão da prefeitura.

De acordo com a administração municipal, a empresa alega que sofreu e vem sofrendo impactos financeiros em virtude da pandemia de covid-19. “Houve desequilíbrio financeiro do contrato de concessão, fazendo o faturamento da empresa cair, impossibilitando a operacionalização do sistema” – dizia nota da empresa à prefeitura.

Ainda conforme a Autotrans, caso não ocorra a desoneração dos encargos, o serviço poderá ser paralisado. A empresa ressaltou, ainda, que com o surgimentos de transportes por aplicativo as receitas diminuíram, enquanto o gasto operacional se manteve.

Para finalizar, a empresa alega que, a isenção possibilitará a redução de gastos sem repassar o custo para o aumento da passagem. O projeto foi encaminhado à Câmara Municipal, onde será votado pelo Poder Legislativo.

*O Correio do Sul tentou contato com a assessoria da Prefeitura de Varginha, porém até a publicação desta matéria não havia obtido retorno.