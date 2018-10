Projeto de lei institui a “Semana Municipal de Educação Para os Direitos da Mulher”

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Varginha, de autoria do vereador Joãozinho Enfermeiro, prevê a inclusão no calendário oficial do município da “Semana Municipal de Educação para os Direitos da Mulher”. De acordo com o texto do Projeto de Lei nº 66/2018, o objetivo é que a semana seja incluída e comemorada durante toda a semana do mês de março, na qual é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

“O século XXI tem sido marcado por uma crescente evolução tecnológica tornando a vida cada vez mais acentuada e a criação da semana comemorativa prevista no calendário, tem o intuito de se promover a conscientização sobre o papel da mulher na sociedade Varginhense”, destacou joãozinho.

O vereador reforçou também a importância da educação cidadã ajudando no ensino o respeito às mulheres, do seu crescimento da política, na vida social, familiar, no trabalho que ela desenvolve e seus direitos de participação de igualdade.

“Com esta semana e em especial o dia das mulheres, fica voltado para ações de palestras educativas com ações a favor das mulheres, como reduzir a violência doméstica, incentivo a mulher no mercado de trabalho, a denunciar maus tratos, com o incentivo do Executivo, instituições, órgãos Públicos, iniciativa privada, Secretaria de Educação, para à concretização desta semana Municipal de Educação para os Direitos da Mulher”, finalizou.

Fonte e foto: Câmara de Varginha