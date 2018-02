Projeto de Desenvolvimento Social ajudará 1.471 famílias dos residenciais Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEHAD, a Caixa Econômica Federal e o Ângulo Social deram início à execução do Projeto de Desenvolvimento Social dos residenciais Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul.

Nesta quinta-feira (15), o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social da SEHAD, Professor Francisco Graça de Moura visitou a redação do CSul para detalhar as ações que serão realizadas no Projeto.

No dia 02 de março, às 19h30, haverá no espaço interno de eventos e atividades do CEMEI do Novo Tempo, uma ampla exposição com três telões instalados no localpara as comunidades dos três residenciais, sobre os imensos benefícios sociais que o projeto trará para a melhoria da qualidade de vida das 1.471 famílias residentes nos referidos residenciais.

Estratégias operacionais

Na quarta-feira (7),foi realizada umareunião na SEHAD para integrar as estratégias operacionais, sistematizar as informações, estabelecer os mecanismos de integração das ações na execução do cronograma físico-financeiro e definir as funções e atribuições dos parceiros incumbidos da execução do Projeto Técnico-Social e do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial.

Projetosserão implementados no âmbito territorial dos três residenciais, cujos objetivos basilares são libertar a população dos elevados índices de vulnerabilidade social e de risco social, das desigualdades sociais, da exclusão social e econômica, das matrizes e raízes da violência e da marginalidade, tendo em vista resgatar a qualidade de vida dos 5.000 habitantes dos Residenciais Carvalhos, Cruzeiro do Sul e Novo tempo.

Reunião contou com a presença do Prefeito Antônio Silva, sob coordenação do Secretário Francisco Graça de Moura, alémda Técnica Social e Coordenadora da Assistência Social da Gerência Habitacional Regional de Habitação da Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas, Ana Cecília de Sousa Cardoso do Vale; o sociólogo Gabriel Drumond e a Assistente Social Marina Barbosa de Araújo, respectivamente Diretora de Projetos e Assessora Técnica da Ângulo Social, empresa vencedora da licitação para execução do Projeto Técnico-Social (PTS); e a Equipe Técnica do Gabinete de Gestão da SEHAD, composta pelos Assistentes Sociais Jaci Domingueti Jr., Kênia Gomes e Thais Mendes Pereira, pelo Educador e Ambientalista Rodrigo Naves e pelo Bacharel em Administração de Empresas Carlos Eduardo Silva.

Depois da reunião, todos os participantes da mesma seguiram para o Residencial Novo Tempo, oportunidade em que conheceram o Centro de Inclusão Produtiva, equipamento social no qual serão centralizados todas as ações gerenciais, técnicas e operacionais dos projetos de inclusão produtiva, de educação para o empreendedorismo, de emponderamento da comunicação e de geração de acessos e oportunidades.

