Projeto ‘Conhecendo Varginha com Saúde”, em 2019

Nesta quinta-feira (16) aconteceu uma reunião entre representantes da UNIMED, Grupo Unis e prefeitura de Varginha com o intuito de criar o Projeto “Conhecendo Varginha com Saúde”.

O evento será realizado em formato de circuito com 10 corridas de rua e será realizado entre março e dezembro de 2019. As empresas envolvidas e precursoras do projeto são a UNIMED, UNIS-MG e Prefeitura de Varginha através da SEMEL – Secretaria de Esportes e Lazer.

As corridas acontecerão em vários pontos da cidade com o intuito de incentivar a prática esportiva e os corredores da cidade além de fazer com que a população possa conhecer mais sobre Varginha e seus diversos pontos atrativos.

Atividades que irão ocorrer durante o projeto serão: Corrida de de Rua 10km; Corrida de Rua 5km e Caminhadas.

A corrida de lançamento do projeto deverá ser realizada em dezembro de 2018.

Na foto: Henrique Lemes (SEMEL), Marcinho (Gerente UNIMED), Priscila (UNIMED), Profº Gustavo(UNIS-MG), Dr. Alexandre (UNIMED), Fred UNIS-MG)

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha