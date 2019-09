Projeto Brasileirinhos promove oficinas e apresentações gratuitas a partir desta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

O choro, popularmente chamado de chorinho, primeiro gênero de música popular e instrumental tipicamente brasileiro, será levado gratuitamente às escolas municipais, entidades e eventos de Varginha a partir desta semana. A iniciativa compõe a 3ª edição do Projeto Brasileirinhos: Choro nas Escolas e Praças de Varginha, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Serão realizadas oito oficinas em escolas públicas municipais, além de quatro apresentações. A primeira atividade será nesta quinta-feira (12/09) na E. M. José Augusto de Paiva, com uma oficina realizada para alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental pelo Grupo Brasileirinhos, quarteto formado pelos músicos Leonardo Chalana (cavaco e bandolim), Homill Júnior (violão), Bruno Vieira (pandeiro) e Felipe Rossi (flauta).

O objetivo é resgatar a história do choro, destacar como o estilo marca a música no Brasil e no mundo e fazer com que os alunos toquem o ritmo com um instrumento fabricado por eles com material reciclado. “A ideia do projeto é que estas crianças conheçam a música genuinamente brasileira, que faz parte de nossa cultura, e que é reconhecida e valorizada no mundo inteiro. É incrível, porque raramente elas ouviram o choro e, na oficina, elas ficam bem alegres e curiosas, porque é algo novo”, destaca Leonardo Souza Lopes, empreendedor do projeto.

O Projeto Brasileirinhos: Choro nas Escolas e Praças de Varginha é uma realização do empreendedor cultural Leonardo Souza Lopes. É viabilizado pela Prefeitura de Varginha e pela Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Inter Aduaneira – Assessoria em Comércio Exterior.

Confira abaixo as datas e os locais das oficinas e das apresentações. Para mais informações acesse https://www.facebook.com/Projeto-Brasileirinhos-Choro-Nas-Escolas-e-Pra%C3%A7as-138026320072911/.

Oficinas em escolas públicas municipais

1ª Oficina – 12/09 (quinta-feira)

Local: E. M. José Augusto de Paiva

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

2ª Oficina – 28/09 (sábado)

Local: E. M. José Pinto de Oliveira

Horário: 9h às 10h / 10h às 11h

3ª Oficina – 10/10 (quinta-feira)

Local: E.M. Maria Apª de Abreu

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

4ª Oficina – 11/10 (sexta-feira)

Local: E.M. Profª Helena Reis

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

5ª Oficina – 24/10 (quinta-feira)

Local: E.M. Cláudio Figueiredo Nogueira

Horário: 13h30 às 14h30 / 14h45 às 15h45

6ª Oficina – 25/10 (sexta-feira)

Local: E.M. Domingos Ribeiro de Resende

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

7ª Oficina – 31/10 (quinta-feira)

Local: E.M. José Camilo Tavares

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

8ª oficina – dia 07/11 (quinta-feira)

Local: E. M. Jacy de Figueiredo/CAIC1

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

Apresentações

1ª apresentação – dia 04/10 (sexta-feira)

20h – Comemorações Aniversário da Cidade

Local: Concha Acústica

Aberto ao público

2ª apresentação (contrapartida social)

“Outubro Rosa”

Local: Recepção da Oncologia – FHOMUV – Hospital Bom Pastor

Data e horário a confirmar

3ª apresentação (contrapartida social)

“Mês que comemora o dia nacional do idoso”

Local: Lar São Vicente

Data e horário a confirmar

4ª apresentação – dia 07/11 (quinta-feira)

“V Feira Literária de Varginha”

Local: Praça do ET

Horário: 19h

Aberto ao público

Fonte: Fundação Cultural de Varginha