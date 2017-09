O último dia de setembro será de muito choro e responsabilidade social. No sábado (30), duas atividades do “ Projeto Brasileirinhos: Choro nas Escolas e Praças de Varginha ” movimentarão a cidade.

Às 9h, a Escola Estadual Prof. Antônio Correia de Carvalho receberá a oficina do projeto. Nas atividades, os alunos conhecerão um pouco da história do choro e ouvirão clássicos desta que é uma das maiores tradições da música brasileira. Além disto, os estudantes construirão instrumentos de percussão feitos com materiais recicláveis, com os quais tocarão ao vivo com o grupo “Brasileirinhos”.

Às 14h30 será a vez do Lar São Vicente. Para comemorar o Dia do Idoso (1º de outubro), o ancianato receberá uma apresentação acústica do show com que o grupo Brasileirinhos está percorrendo as praças de Varginha.

Ambas as atividades, gratuitas para estudantes e idosos, integram o conjunto de contrapartidas sociais oferecidas pelo projeto, em atendimento às exigências da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Varginha.

O Projeto “Brasileirinhos: Choro nas Escolas e Praças” é realizado pelo músico e professor de música Leonardo Souza Lopes, com o patrocínio da Inter Aduaneira, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Varginha, com apoio da Fundação Cultural de Varginha.