Projeto Baú das Artes chega a Varginha para formar professores da rede pública

Iniciativa da Casa do Adubo e Evoluir irá preparar 32 educadores e beneficiar 223 crianças na cidade

Aprender brincando: essa é a missão do projeto Baú das Artes, que chega a Varginha para formar 32 educadores da rede pública de ensino com o objetivo de desenvolver habilidades manuais e emocionais, formas de expressão, criatividade e socialização, com o uso de ferramentas ludopedagógicas, beneficiando 223 crianças de 5 a 10 anos, do ensino fundamental I.

A primeira etapa das atividades teve início com a entrega dos baús nas duas escolas participantes e a acolhida tecnológica dos educadores selecionados. O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, tem patrocínio da Casa do Adubo, apoio da Holy Cow Criações e é executado pela Evoluir em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Varginha.

Os coloridos baús são entregues recheados de materiais, como itens de teatro, objetos de jardinagem, higiene, esporte, alimentação e uma minibiblioteca com mais de 300 livros da Evoluir e de editoras parceiras, que poderão ser trabalhados com os alunos em diferentes momentos, tornando as aulas mais prazerosas e o aprendizado mais dinâmico.

O móvel traz, ainda, um sólido projeto pedagógico com 6 cadernos temáticos e o Manual do Educador, que auxilia os professores no uso do Baú das Artes, detalhando como aplicar e conduzir cada uma das atividades propostas e indicando os conhecimentos, valores e competências que cada atividade permite trabalhar e os cruzamentos com conteúdos curriculares.

Na sequência, terá início a formação continuada dos educadores, que marca o começo do projeto e contará com a participação de representantes da BB Seguros e da Secretaria Municipal de Educação de Varginha. Com 3 horas de duração, a 1ª formação tem como objetivo apresentar o acervo ludo-pedagógico com materiais polivalentes, além da metodologia que embasa o projeto e suas principais referências.

O projeto pedagógico do Baú das Artes está organizado a partir dos temas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, Sexualidade, Ética, Saúde e Pluralidade Cultural. Todo o conteúdo dos baús segue os princípios da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que busca envolver a criança em um ambiente de investigação e busca por solução de problemas, tornando-a protagonista de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

“Atendendo aos pequenos e médios produtores rurais chegamos em todas as regiões do Brasil, levando insumos, mas também informação. Buscamos selecionar projetos, sempre em locais que temos operação, de forma a contribuir com a comunidade local. O projeto Baú das Artes foi selecionado por ter este olhar da informação, da educação e da formação de educadores e alunos, contribuindo para o desenvolvimento das gerações futuras, filhos e filhas destes homens e mulheres que dedicam às suas vidas a produzir alimentos para o campo e para as cidades”, comenta o CEO da Casa do Adubo, Raphael Covre.

O projeto é dividido em 5 principais etapas – acolhida tecnológica, doação do acervo, formação dos educadores, celebração e certificação dos participantes e avaliação – e foi adaptado para o ambiente online, por conta da quarentena. Neste momento, os educadores estão recebendo os baús com os materiais e, na sequência, terá início o curso de formação continuada dos profissionais, que contará com três módulos, de agosto a novembro. Executado desde 2011 no país, o projeto já entregou mil baús, abrangendo todas as regiões do Brasil e beneficiando mais de 300 mil crianças. Em Varginha, as instituições que receberão as ações do projeto são a Escola Municipal Paulo Cândido de Figueiredo e a Escola Municipal Cláudio Figueiredo Nogueira.

“Além de ser essencial na infância, o brincar é, também, uma importante ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da criança. Além da abordagem lúdica do Baú das Artes, o projeto também visa a construção do raciocínio lógico, senso crítico e autônomo dos participantes. Nós acreditamos que a educação deve ter caráter integral, considerando os aspectos socioemocionais e buscando engajar a comunidade escolar de forma colaborativa e multidisciplinar”, afirma a coordenadora de projetos educacionais da Evoluir, Carla Costa.

Sobre o Baú das Artes

Brincar, criar e aprender. Esse é o propósito do projeto Baú das Artes, idealizado e executado pela Evoluir, desde 2011. De forma colaborativa e multidisciplinar, o Baú leva às crianças e suas comunidades aprendizados de cooperação e sustentabilidade, adquiridos por meio de atividades lúdicas.

O Baú é doado às escolas recheado de materiais de teatro como fantoches, além de itens de higiene e jardinagem, jogos, instrumentos musicais e um completo acervo de livros para que os educadores possam conduzir atividades práticas e divertidas em sala de aula.