Programação para limpeza de bairros no dia 11/07 em Varginha

As equipes de Limpeza Urbana prosseguem com capina e poda em diferentes regiões de Varginha. Nessa terça-feira, 11, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, os trabalhos estão concentrados nos seguintes locais:

– Avenida Eugênio Ferreira Paiva, no bairro Padre Vitor

– Avenida Celina Ferreira Ottoni (próxima à av. Princesa do Sul)

– Bairro Cruzeiro do Sul

– Praça Major Domingos de Carvalho, da Igreja Matriz do Mártir São Sebastião

– Avenida Santo Afonso (no bairro Santa Maria)

– Avenida Princesa do Sul (próximo ao Anonimato)

– Rua Michel Mansur, Boa Vista

– Av. Otávio Marques de Paiva, abaixo do zoológico

– Bairro Jardim Mariana

– Policlínica do Bairro Centenário

– Rua Nilton Papali, Centenário

– Quadra do bairro São Geraldo

– Mercado do Produtor

– Região Central

– Prefeitura, Vila Paiva

O trator limpa áreas no Aeroporto.

Essa programação pode sofrer alteração ao longo do dia, inclusive para atender outras demandas.

A participação da população é fundamental para manter Varginha limpa e saudável! Os moradores devem eliminar tudo que acumula água nos quintais e casas. Assim todos ajudam a combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypti que transmite quatro graves doenças (dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela).

Fonte: Asscom