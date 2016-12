Programação Especial: Sessões de cinema custam R$ 3 em dia de filme nacional

Cinéfilos que passarem por Varginha, nesta segunda-feira (7) poderão conferir filmes brasileiros ao preço de R$ 3. O dia especial é organizado por uma rede de cinemas e acontece no shopping da cidade. Serão exibidas cinco películas em 14 sessões, que têm início às 11h. Entre os destaques estão as recentes produções ‘É Fada’ e ‘Um namorado para minha mulher’.

Segundo a organizadora do evento, que se repete na mesma data nas demais salas da empresa existentes no país, toda a renda obtida nesta segunda-feira será revertida para programas de incentivo à produção cinematográfica nacional. Na promoção, o público ainda pode adquirir um combo com pipoca e refrigerante a R$ 5. O evento é batizado de ‘Projeta Brasil’ e está na 17ª edição.

Dos 35 longas-metragens previstos no projeto, Varginha recebe, além ‘É Fada’ e ‘Um namorado para minha mulher’, os filmes ‘Carrossel 2- O sumiço de Maria Joaquina’, ‘Mais forte que o mundo- A história de José Aldo’ e ‘Tô Ryca’. A última sessão começa às 22h. A classificação vai de livre à faixa etária de 14 anos.

Fonte: G1 Sul de Minas