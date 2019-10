Programação do Outubro Rosa segue no Hospital Bom Pastor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foto destaque: Iago Almeida/CSul

O Grupo de Humanização do Hospital Bom Pastor de Varginha realiza o Outubro Rosa com o tema “Um toque que faz a diferença”, durante o mês da campanha de conscientização. Objetivo principal é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

O lançamento em Varginha aconteceu no dia 1º de outubro, na recepção do ambulatório do Centro de Oncologia, quando a coordenadora Jussemara Nascimento Venture fez a abertura, seguida de vídeo sobre a importância do autoexame.

As atividades prosseguem nesta segunda-feira (14), na recepção da Oncologia, com palestra sobre “Autoestima”. Na terça-feira (15), atração será musical com o Grupo de Choro Brasileirinhos. Já no dia 22, às 14h30, no anfiteatro, terá missa da saúde com casos de superação e dia 29, também no anfiteatro, ocorrerá o encerramento com apresentação de dança e homenagem especial.

O desfile com as pacientes oncológicas está marcado para o dia 18, às 19h20, no Theatro Capitólio, com apresentação artística, palestra “Inteligência Emocional e Saúde” e show com Gabbi Almeida. A realização é do Café com as Poderosas, e a entrada será um litro de leite.

De acordo com o HumanizaSUS, os eventos ocorrerem com o objetivo de mobilizar tanto a população quanto os servidores e pacientes sobre a necessidade da prevenção principalmente contra o câncer de mama.