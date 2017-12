Programação das celebrações de Natal das paróquias de Varginha

Advento

O advento que teve início este ano no dia 3 de dezembro, é um tempo de espera e de esperança para a chegada de Cristo. As duas primeiras semanas do Advento visam a preparação para a chegada de Jesus Cristo e as duas últimas semanas do Advento propõem-se a fazer a preparação para a celebração do Natal. Este ano, o Advento se encerra no dia 24, e as paróquias de Varginha vão celebrar o encerramento deste tempo especial nas celebrações da manhã.

Natal

O Natal é uma data comemorativa onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. As festividades do Natal em Varginha se iniciam na véspera, dia 24 de dezembro, com as celebrações das Santas Missas que marcam a entronização da imagem do Menino Jesus nas manjedouras, nos presépios montados em cada paróquia da cidade.

Abaixo os horários de missas em cada uma das Igrejas de Varginha

Paróquia Divino Espírito Santo

24/12

07e 10 horas: Missas do 4º domingo do Advento na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo

20 horas: Missa da Véspera do Natal na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo

25/12

10 e 19 horas: Missas do Natal na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo

Paróquia Sant’Ana

24/12

07 e 10 horas: Missas do 4º domingo do Advento na igreja Matriz Santana

19:30 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Santana

25/12

10 e 19:30 horas: Missas do Natal na igreja Matriz Santana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

24/12

09 horas: Missa do 4º domingo do Advento na igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima

20 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima

25/12

09 e 18 horas: Missas do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Cristo Luz dos Povos

24/12

20:30 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

25/12

19:30 horas: Missa do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São José

24/12

07 horas: Missa do 4º domingo do Advento na igreja Matriz São José

20 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz São José

25/12

09 horas: Missa do Natal na igreja Matriz São José

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

24/12

07 e 09 horas: Missas do 4º domingo do Advento na igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário

19 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário

25/12

07 e 19 horas: Missas do Natal na igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário

Paróquia Santo Antônio de Sant’anna Galvão

24/12

07 horas: Missa do 4º domingo do Advento na igreja Matriz Frei Galvão

19 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Frei Galvão

25/12

09 e 19 horas: Missas do Natal na igreja Matriz Frei Galvão

Paróquia Imaculada Conceição

24/12

07 horas: Missa do 4º domingo do Advento na igreja Matriz Imaculada Conceição

21 horas: Missa da Véspera do Natal na igreja Matriz Imaculada Conceição

25/12

09 horas: Missas do Natal na igreja Matriz Imaculada Conceição

10:30 horas: Missa na comunidade rural São Judas

18:00 horas: Missa na igreja Santa Terezinha

19:30: horas: Missa na comunidade São Pedro

Paróquia Mártir São Sebastião

24/12

20 horas: Missa na igreja Mártir São Sebastião

25/12

09 horas: Missa na igreja Mártir São Sebastião

19 horas: Missa na igreja Mártir São Sebastião

Foto: Padre José Roberto/Paróquia do Mártir