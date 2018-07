Programação Cinemark no Via Café

A família de super-heróis favorita de todo mundo está de volta em “Os Incríveis 2”. Mas desta vez Helena (voz de Holly Hunter) está em destaque, deixando Beto (voz de Craig T. Nelson) em casa com Violeta (voz de Sarah Vowell) e Flecha voz de Huck Milner) no heroísmo do dia-a-dia da vida ‘comum’. É uma transição difícil para todos, tornada mais difícil pelo fato de que a família ainda não conhece os superpoderes do bebê Zezé. Quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso, a família e o amigo Gelado (voz de Samuel L. Jackson) devem encontrar uma maneira de trabalhar juntos novamente – o que é mais fácil dizer do que fazer, mesmo quando todos são incríveis.