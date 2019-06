Programa de Mestrado do Unis beneficiará mais de 20 cidades

Na última semana, o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí (AMBASP) e prefeito de Machado, Julbert Ferre de Morais, visitou a Cidade Universitária do Grupo Unis a fim de estabelecer parcerias com o Programa de Mestrado da Instituição.

Foi realizado um encontro entre o presidente da Associação e a Superintendência Corporativa do Grupo Unis, em busca do fechamento de uma parceria com o Núcleo de Mestrado, objetivando o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos em conjunto com a AMBASP, além de atividades de capacitação, treinamentos e consultorias em projetos dos municípios associados.

A AMBASP, é uma entidade civil fundada em 1977. Tem como objetivo ações que visem à articulação e o desenvolvimento, estimulando o associativismo com vistas a integração econômica e social dos municípios que a compõem. Integram a Associação 21 municípios da região sul do estado de Minas Gerais, uma das microrregiões mineiras mais desenvolvidas.

“Com muita alegria recebemos a comitiva da AMBASP. O presidente da associação e prefeito da cidade de Machado conheceu os projetos e serviços desenvolvidos pelo Unis para diversos municípios e também para outras unidades da federação. A AMBASP e o Unis concordaram que há sinergia entre a missão das duas instituições e que, diversos projetos poderão ser implementados em breve. Temas como o Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, as diversas capacitações já realizadas e a elaboração de planos para diferentes municípi os estiveram na pauta”, explicou o superintendente corporativo do Grupo Unis, Guaracy Silva.

Em Varginha está localizada a sede da AMBASP, e juntamente com Alfenas, Boa Esperança, Campanha, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Carvalhópolis, Cordislândia, Elói Mendes, Fama, Ilicínea, Machado, Monsenhor Paulo, Paraguaçu, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações e Três Pontas compõe o seu quadro de filiados.

A AMBASP presta aos seus associados serviços de assessorias nas áreas contábil, financeira, orçamentária, licitação, planos de cargos, salários e carreiras, realização de concursos públicos, desenvolve projetos de obras públicas e urbanismo com acompanhamento na execução, bem como promove cursos de capacitação e treinamento dos mais variados temas voltados a melhoria da qualidade dos serviços públicos e eficácia na sua execução.

“A parceria entre o Unis e a AMBASP é um marco importante para o desenvolvimento dos 21 municípios que compõe a microrregião do baixo Sapucaí. Além da capacitação das equipes que compõe o corpo técnico das prefeituras nas áreas de engenharia e educação, a parceria visa a utilização do espaço Unis para as reuniões e assembleias realizadas pelas AMBASP. Isso promoverá ao corpo estudantil da instituição a oportunidade de conhecerem e interagirem na implantação de arranjos produtivos locais como o projeto Frutas Vermelhas, e criará uma maior aproximação entre setor público e privado para discussão de alternativas empreendedoras para desenvolvimento econômico da região e municípios”, concluiu o presidente da AMBASP, Julbert Morais.

Fonte e foto: Unis