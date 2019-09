Profissionais da Prefeitura são convidados para a SIPAT 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais – CIPA-DO da Prefeitura de Varginha vão realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT DO 2019, nas manhãs do período de 30 deste mês a 4 de outubro, no Theatro Capitólio.

A realização é uma exigência legal e uma das atribuições da CIPA que deve ser realizada anualmente com o objetivo de divulgar conhecimento, incentivar a prevenção de acidentes do trabalho, desenvolver a segurança e saúde ocupacional e despertar o interesse pela prevenção, além de ser também uma alternativa para mostrar ao servidor a importância da participação em eventos como esse.

O engenheiro de Segurança do Trabalho, Jorge Francisco Rodrigues explica que a SIPAT é destinada a todos os profissionais que atuam na Prefeitura, e, portanto, espera-se a participação máxima do pessoal. “Atualmente saber conviver e administrar o estresse no dia a dia, seja o estresse positivo que é o que nos motiva a fazer as coisas – mas que se for aplicado descontroladamente pode trazer problemas de saúde e de relacionamento, por exemplo, ou o estresse positivo é imprescindível para os profissionais o que reflete na produção do trabalho”, cita Jorge.

Na programação, estão questões como:

– a Síndrome de Burnout que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso intimamente ligada à vida profissional;

– educação financeira, já que a maioria dos servidores não sabe administrar o orçamento doméstico, faz empréstimos e compromete antecipadamente o salário e isso traz problemas de saúde, de relacionamento e de trabalho o que pode inclusive provocar acidentes;

– coaching que é uma metodologia para administrar a vida com sucesso, uma autoajuda que pode ensinar como lidar com os conflitos do dia a dia.

Também vão ser enfocados os serviços do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros. Haverá ainda apresentação de três CIPA DO da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, da Educação – SEDUC e da Obras – SOSUB.

A programação diária vai começar com alongamentos e terminará com atrações culturais com Dança do Ventre, Violão e Voz, Projeto Incasquetá, Banda Rock Clube e Boka Mole e Keixada, além de sorteio de brindes.

A Prefeitura de Varginha conta com quatro CIPA´s DO:

– SEMUS

– SEDUC

– SOSUB, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura

– UPA

A CIPA é um elo de ligação entre os servidores e a gestão municipal, sendo que todos podem apresentar as sugestões para melhoria das condições de trabalho à Comissão que por sua vez, discutirá nas reuniões mensais como minimizar possíveis problemas apresentados.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação