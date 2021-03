Professores da Rede Municipal de Ensino de Varginha participam da formação do Projeto Letrix

Programa educacional dispõe de reforço escolar, com fornecimento de material didático específico para alunos matriculados no 3º, 4º, 5º e 6º Anos, cujo conteúdo visa garantir-lhes a consolidação das aprendizagens essenciais da leitura e da escrita.

Ao buscar possíveis saídas para não deixar que nenhum aluno se perca na sua trajetória escolar, e já antecipando as possíveis intervenções pedagógicas que serão necessárias na volta às aulas pós-pandemia, a Secretaria Municipal de Educação contratou para o ano letivo de 2021 o programa educacional “LETRIX” de reforço escolar, com fornecimento de material didático específico para alunos matriculados no 3º, 4º, 5º e 6º Anos, cujo conteúdo visa garantir-lhes a consolidação das aprendizagens essenciais da leitura e da escrita, e assim, serem atendidos nas necessidades de avançar em suas potencialidades.

Na última sexta-feira (18), cerca de 250 docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de Varginha participaram de uma Webinar, ao vivo, para o aperfeiçoamento do desenvolvimento da proposta didático-pedagógica do material disponibilizado pelo programa e tiveram acesso aos aspectos teóricos e metodológicos que o embasam, assim como orientações complementares para o trabalho com os alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita.

Webinar contou com a presença de aproximadamente 250 docentes de escolas municipais/Foto: Solange Inácio Ribeiro Conde-Seduc Varginha

A Webinar contou com a condução da coordenadora pedagógica regional da Editora Aprende Brasil/Projeto Letrix, Vanessa Zanoncini, com a coparticipação da diretora do Departamento de Ensino, Eliete Maria Abraão Benfica e das coordenadoras pedagógicas Gisele Maria Martins, Paula Renata de Brito e Solange Inácio Ribeiro Conde.

Fonte e foto: Solange Inácio Ribeiro Conde-SEDUC Varginha