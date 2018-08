Professor Wendel Oliveira recebe Título de Cidadania Honorária

O prefeito de Varginha, Antônio Silva participou na última sexta-feira (3), na Câmara Municipal de Varginha, da solenidade de entrega do Título de Cidadania Honorária Varginhense, ao professor Wendel Oliveira, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel, vereador em atenção a uma proposição do vereador Zué do Esporte.

Natural de Caeté-MG, Wendel de Oliveira Chegou em Varginha há 13 anos, após aprovação no primeiro concurso para o cargo de Técnico Desportivo da Prefeitura. Aprovado em segundo lugar, com a mesma nota do primeiro colocado, foi o primeiro a assumir a vaga.

Técnico Desportivo de Futebol, efetivo na Prefeitura Municipal de Varginha desde 2005, é Pós-graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho (hoje IFSUL DE MINAS), 2000 e em Atividades Motoras pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho (hoje IFSUL DE MINAS), em 2002, e professor de Educação Física do Estado de Minas lotado na Escola Estadual Pedro de Alcântara desde 2005.

Em Varginha, desenvolve projeto social e competitivo de futebol nos diversos núcleos da modalidade na cidade, movimentando por ano cerca de 1000 participantes entre 7 e 17 anos.

O projeto é uma parceria pública privada, com apoio de empresas conceituadas como a CRABI, Panificadora Floresta, CNA Idiomas, Auto Peças Joaquim Siqueira, Transversal, Nova Fase e voluntários.

O projeto é destaque em formação de jovens, recebendo público diversificado de Varginha e região. Neste período como técnico e coordenador do futebol de base da Semel, Wendel conquistou por diversas vezes títulos em diversas categorias do Torneio Internacional Brazil Cup, do Campeonato Sul Mineiro, Torneios Municipais e Regionais, JOJU e JOJUNINHO- Jogos da Juventude, Lidarp- Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo. Eleito técnico de destaque em diversas competições do Sul de Minas.

Trabalha também na Escola Estadual Pedro de Alcântara no bairro bom Pastor. Anualmente trabalha com cerca de 350 jovens, fomentando o esporte escolar através das aulas de Educação Física, torneios e eventos esportivos internos e representando a escola no JEMG – Jogos Escolares de Minas. Destacando principalmente com conquistas nas modalidades de Handebol Masculino e Feminino.

“Para nós é uma grata satisfação participar deste momento especial na vida do professor Wendel, que vem prestando relevantes serviços para Varginha, especialmente na formação dos nossos jovens atletas, trazendo importantes conquistas para nossa cidade”, disse Antônio Silva.