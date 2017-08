Primeiro Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras recebe 250 pessoas de várias cidades

O 1º Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras, FEME, recebeu no dia 4 de agosto, em Varginha, cerca de 250 pessoas provenientes de 37 cidades mineiras. A primeira edição, na avaliação da Federaminas Mulher e do Sebrae Minas, organizadores do evento, foi um grande sucesso.

“A primeira edição do Feme foi um grande sucesso, pois aproximadamente 250 mulheres, de diversas cidades da região, participaram ativamente do fórum, que tinha o principal objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. O evento reuniu histórias de grandes empreendedoras do estado que alcançaram o sucesso, adquirindo, ao longo dos anos, oportunidades e conhecimentos em gestão, muitos deles, por meio de ações promovidas pelo Sebrae Minas. Com isso, nossa intenção é continuar com atividades relevantes para o setor”, avalia o gerente da regional Sul do Sebrae Minas, Juliano Cornélio.

“De norte a sul, de leste a oeste, o empreendedorismo feminino se fez representar no 1º FEME. A partir deste engajamento outras parcerias se firmaram e plantamos, no solo de Varginha, a semente que se multiplicará. Meu agradecimento e aplausos a todos que acreditam na união e na construção conjunta”, comenta Yeda Fernal, presidente da Federaminas Mulher.

Palestras, troca de experiências e apresentações de cases de sucesso fizeram parte do 1º FEME, que contou, entre várias participações, com a empresária Mazé Lima, da Mazé Doces, que falou sobre o tema “Mulheres Inovadoras Resultados Brilhantes”.

O evento foi realizado pelo Sebrae Minas e pela Federaminas Mulher, e contou com as parcerias da Federaminas, da Associação Comercial e Industrial de Varginha, da ACIV Mulher e do Grupo Unis.