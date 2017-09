Primeiro dia de novo preço no transporte público de Varginha gera reclamação dos moradores

A segunda-feira (18) foi marcada como o primeiro dia do aumento na tarifa de transporte público em Varginha (MG). O novo valor de R$ 3,70 trouxe reclamação de quem depende do transporte na cidade. O aumento foi de R$ 0,40 em relação ao preço anterior.

Os usuários das linhas de ônibus urbanos reclamaram durante a manhã do alto valor e do serviço prestado pela empresa. A estrutura nos pontos de parada também é alvo de reclamação por quem usa o transporte todos os dias.

Nos últimos meses, foi feito um levantamento para checar os principais problemas do transporte em Varginha e, entre as requisições dos usuários, está a implantação do bilhete integrado, a compra de mais ônibus para a cidade e o aumento no número de viagens.