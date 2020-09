Primeiras propostas do Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha são apresentadas

O Grupo Unis em iniciativa conjunta com o Conselho Empresarial do Sul de Minas e o Cesul Lab, iniciaram um Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, que tem o objetivo de criar colaborativamente propostas para o desenvolvimento da cidade.

A primeira versão do PDEV foi apresentada no dia 03 de setembro, entre as propostas destacam-se os convênios entre instituições privadas e o setor público para apoio à instalação de empresas de base tecnológica, criação de incubadora de negócios, desburocratização e busca por investimentos externos.

Ainda foi destacada a necessidade de repensar o café na cidade, não só como a produção e venda do café em grão, mas atingindo maiores etapas na Cadeia Global de Valor. A questão estrutural também chamou a atenção, mostrando a necessidade de melhorar os investimentos nesta área na cidade.

Na área social o acesso total das crianças à educação de qualidade e inovadora, juntamente com a escola de tempo integral, ação conjunta entre secretarias para otimizar esforços e recursos, maior investimento em saúde preventiva e em saneamento básico foram os principais destaques.

A plataforma do PDEV está em desenvolvimento e será inaugurada no dia 18 de setembro durante a reunião do CESUL, através dela toda a população terá acesso ao diagnóstico realizado, aos cadernos temáticos e ao Plano de Desenvolvimento completo. Com o Plano pronto, os candidatos à Prefeitura de Varginha nas eleições municipais de 2020 serão chamados para a apresentação das propostas.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis