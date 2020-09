Primeira versão do Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha será apresentada esta semana

O Grupo Unis em iniciativa conjunta com o Conselho Empresarial do Sul de Minas e o Cesul Lab, iniciaram um Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, que tem o objetivo de criar colaborativamente propostas para o desenvolvimento da cidade.

Na primeira semana de atividades, as empresas integrantes do CESUL se inscreveram nas nove áreas temáticas (Educação; Ambiente de Negócios; Desenvolvimento Tecnológico; Infraestrutura; Meio Ambiente; Saúde e Saneamento; Assistência Social; Cultura, Esporte e Lazer; e Segurança) e se reuniram com especialistas para aprofundamento nos assuntos e debates de diagnóstico.

Os participantes do projeto, empresários, estudantes, professores e a comunidade, inscreveram suas propostas até o dia 30 de agosto, e receberão o acesso aos murais com as propostas realizadas após a semana de debates sobre o diagnóstico de cada área temática, e poderão comentar e colaborar no seu aperfeiçoamento.

No dia 03 de setembro, às 17h, o ex-prefeito do município de Congonhas (MG) e fundador do primeiro consórcio intermunicipal do Brasil, Anderson Cabido, irá falar aos participantes sobre as questões do desenvolvimento local, através de uma palestra online. Neste dia também será apresentada a primeira versão do Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, construído de forma colaborativa conforme etapas anteriores.

Com o Plano pronto, os candidatos à Prefeitura de Varginha nas eleições municipais de 2020 serão chamados para a apresentação do plano. O material também estará disponível em uma plataforma online de livre acesso a toda a população.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis