Primeira Noite de Degustação de Cafés Especiais é realizada em Varginha

Dia 16 de agosto, quarta-feira, a partir das 19h, na LimiarBike Café (Av. Coronel José Alves, 160, Vila Pinto). Serão servidos cafés orgânico, natural e cereja descascado, coldbrew (café fermentado à frio) – mais os drinks Café Tônica e Café com Pinga. Todas as bebidas serão servidas pessoalmente pelo barista Fabiano de Castro Pereira, que vai explicar os processos de preparação. Fabiano também vai dar uma aula sobre cafés especiais e ensinar as pessoas a diferenciare identificar distintos aromas e sabores encontrados nos cafés

As bebidas serão acompanhadas de pão de queijo e broa de milho, preparadas pelo chef Antônio Guimarães. Haverá ainda outros drinks e pratos, como o IrishCoffee e a já consagrada torta de maçã, outra criação do chef Antônio Guimarães. O investimento é de R$ 30,00 e as vagas são limitadas. Informações e reservas pelos telefones (35) 3221-7136 e 9.8421-2885.

A LimiarBike Café existe há um ano em Varginha. Serve apenas cafés com pelo menos 86 pontos (a partir de 80 pontos o café já é considerado especial, sem defeitos).

A cafeteria de Varginha segue a tendência, comum nas capitais brasileiras e na Europa, de reunir duas paixões: cafés especiais e bicicletas. É uma das duas cafeterias em Minas que adotam o estilo de aula ao servir café. A primeira fica em Belo Horizonte, a Academia do Café. O sistema deu tão certo que a Academia do Café inaugurou, há um mês, outra unidade em São Paulo.

Fabiano está na quarta geração de uma família de cafeicultores, em uma das cidades com cafés mais premiados do mundo: Carmo de Minas. É formado em classificação e degustação de café pelo Senar; e barista pela Unique Cafés.