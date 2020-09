Preso último envolvido em homicídio na Vila Floresta

Suspeito estava escondido em uma residência no Jardim Áurea.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Militar prendeu na manhã dessa quinta-feira (16), o último suspeito de ter participado do homicídio ocorrido no dia 11 de setembro, na Vila Floresta, em Varginha. Uma denúncia anônima relatando que o homem de 21 anos, estaria escondido em uma residência no bairro Jardim Áurea, levou os militares ao local.

O suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia para esclarecimentos. Sua prisão ocorreu momentos depois.

O crime

No dia 11 de setembro, um homem, de 39 anos, foi morto a pedradas no bairro Vila Floresta após uma discussão em sua residência. No local estavam oito pessoas. Além da vítima fatal, outros dois homens tiveram ferimentos leves.

Segundo a PM, cinco pessoas participaram da ação, três homens já tinham sido presos e um menor apreendido. Ainda conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão referente à uma dívida no valor de R$ 40,00.