Presidente Jair Bolsonaro e governador Romeu Zema estiveram na região nessa sexta

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Varginha na manhã desta sexta-feira (29), depois seguiu de helicóptero rumo à Escola de Sargento das Armas (ESA) em Três Corações, onde se encontrou com o Governador de Minas, Romeu Zema.

Os dois participaram da formatura dos novos sargentos do exército. No começo da tarde ambos voltam para o aeroporto de Varginha e, logo depois, Bolsonaro seguirá para Rezende-RJ, onde inaugura parte de uma usina de enriquecimento de urânio, e Zema seguirá para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, onde comparecerá na inauguração de um novo batalhão da Polícia Militar.





Fotos: Varginha 24h