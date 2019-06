Presidente da Câmara participa da eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Dudu Ottoni, participou na última terça-feira (11) da assembleia realizada para eleição dos representantes de entidades, organizações e grupos privados da área cultural. Os eleitos compõem o novo Conselho Municipal de Incentivo à Cultura.

Representando o Legislativo de Varginha, Dudu parabenizou e desejou boa sorte aos escolhidos. “Se dedicar à promoção da cultura é uma tarefa muito importante não só para o presente, mas para o nosso futuro. Deixo meu agradecimento a vocês que se empenham em oferecer uma cultura de qualidade à nossa população”, disse Dudu.

O novo Conselho Municipal de Incentivo à Cultura será composto por representantes do Poder Executivo: Bianca Gomes da Costa, Eliana Cristina Costa e Sérgio Hitoshi Yano. Representante do Poder Legislativo: Rubens de Ananias Soares. Representantes de entidades, organizações e grupos privados da área cultural: Lauro César Santiago Sarto, Vanderson Lopes, Everton Lemes e Everaldo Jorge.

Eles serão incumbidos do exame e da proposta de enquadramento dos projetos culturais apresentados anualmente pelos empreendedores culturais do município no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Os Conselheiros não recebem remuneração pela atuação e terão mandato de dois anos.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha