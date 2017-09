Prefeitura retira placas preferenciais de estacionamento em Varginha

Seguindo uma determinação da resolução 302/2008 do Conselho Nacional de Trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito de Varginha retirou as placas de vagas preferenciais para instituições e estabelecimentos comerciais.

As placas começaram a ser retiradas no final de agosto. Segundo o chefe do Demutran, Eduardo Sepini, inicialmente foram retiradas as placas de veículos oficiais e de autoescolas, depois foram as placas de farmácias e hotéis. Com a medida, aproximadamente 180 novas vagas estarão disponíveis para os motoristas.

De acordo com a Resolução, as vagas destinadas para idosos, portadores de deficiência física, taxis, estacionamento de curta duração, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros serão mantidas.

Ainda de acordo com Eduardo Sepini, serão criadas no munícipio, vagas de estacionamento de curta duração, que podem ser de 5 até 30 minutos conforme autoriza o Contran.

Vai um alerta para quem costuma reservar vagas com o uso de cones ou similares, a prática não é permitida. Quem for flagrado nesta prática será multado.

Em caso de denúncias ou comunicação de placas que ainda não foram retiradas, podem ser feitas pelo telefone 3690-2053.

Fonte: Varginha Online