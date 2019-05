Prefeitura restringe uso de celular no trabalho após pedido de vereador

Servidores municipais receberam um comunicado pedindo parcimônia no uso do celular na hora do trabalho, principalmente na área de Saúde.

Pedido foi feito pelo vereador Marquinho da Cooperativa. Ele justificou a solicitação, dizendo que “a utilização inadequada do celular no ambiente de trabalho interfere na concentração necessária ao bom desempenho das atribuições do servidor. Também contribui para a ocorrência de contaminações e acidentes, colocando em risco a saúde e integridade física dos trabalhadores e da população atendida”.

O secretário de Administração, Sérgio Kuroki Takeishi distribuiu memorando para todos os setores da Prefeitura, solicitando atenção dos servidores quanto ao pedido do vereador.

