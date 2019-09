Prefeitura ressarce combustível de pacientes que fazem tratamento em outras cidades

Pin Compartilhar 0 Compart.

Começou a vigorar nesta segunda-feira (16), uma importante assistência a pacientes de Varginha que fazem tratamento fora da cidade. Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura, que possibilitará o paciente viajar em carro próprio, pois será ressarcido o valor gasto com o combustível, e em caso de comprovada carência, através de um laudo socioeconômico, também haverá ajuda de custo no valor de R$ 60,00 para lanche.

A novidade atende a uma proposição do vereador Cláudio Abreu que foi apresentada em outubro de 2018 e que passa a valer nesta segunda-feira, 16 de setembro. O vereador comemorou a iniciativa da prefeitura, destacando os ganhos tanto para o paciente como para a administração. “É uma opção muito vantajosa para ambos os lados, pois os pacientes poderão viajar mais tranquilos e a prefeitura por sua vez, vai economizar em despesas de diárias, desgastes dos veículos e riscos decorrentes das estradas, entre outros”, disse.

Essa é uma conquista para muitas pessoas que periodicamente tem que se deslocar para outros centros em busca de tratamento médico. Para o prefeito de Varginha, Antônio Silva, “a Prefeitura recebe pedidos de pessoas que tem carro e gostariam de viajar no próprio veículo e agora poderão ir com a garantia do ressarcimento do combustível”, ressaltou.

Para isso, o paciente deve ir à Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Major Venâncio, nº 100) e procurar a assistente social, Ana Lúcia, que explicará detalhes do procedimento, como por exemplo, a necessidade de fazer um cadastro e a comprovação das despesas de combustível e de lanche, se comprovada a necessidade.

Os comprovantes serão encaminhados à avaliação e posteriormente ao setor de pagamentos da Prefeitura, trâmite que levará alguns dias até o ressarcimento. Segundo o secretário de Saúde, Mário Terra, “com essa lei já vigorando, as pessoas terão mais dignidade, conforto e assistência digna, pois os nossos veículos levam mais de um paciente com acompanhante para viagens, o que leva tempo, pois todos são pegos em suas casas, levados a endereços muitas vezes diferentes e o retorno também demanda tempo, já que cada um é deixado em sua residência; agora, poderão fazer a viagem também em um espaço de tempo mais curto”, disse.

O valor do reembolso será de um litro de combustível para cada 10 quilômetros percorridos. A SEMUS já fez um levamento das distâncias dos municípios para aos quais os pacientes terão esse benefício: Barretos, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo (SP); Pouso Alegre, Poços de Caldas, Lavras e Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Os veículos que levam os pacientes da SEMUS continuam servindo a população normalmente no serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha