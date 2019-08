Prefeitura prossegue com melhorias na iluminação pública

Pin Compartilhar 0 Compart.

Avenida Murilo Paiva ganha novas luminárias com tecnologia LED

Uma cidade com uma iluminação mais eficiente. Esse é o trabalho que a Prefeitura de Varginha vem desenvolvendo. Nesta sexta-feira (23), por exemplo, a empresa que venceu a licitação para realizar o serviço de posteação e troca de luminárias trabalha em 28 pontos de iluminação na Avenida Murilo Paiva – que liga a rotatória da Rodovia do Contorno ao Bairro Parque Mariela, trecho de acesso ao Cemitério Campal e à região dos bairros Bouganville, Belo Horizonte e ao local onde está sendo construído o novo Fórum. Estão sendo instaladas iluminação de LED.

Mais de 250 pontos já foram atendidos como próximo à Fertipar onde há grande movimentação de veículos e caminhões e também na Estação Ferroviária que sedia eventos públicos como o 5ª da Boa Música (15 pontos). Outro local que recebeu a melhoria da iluminação com a instalação de luminárias LED foi o trevo de acesso à cidade universitária do Grupo Unis , na Rodovia 491, sentido Varginha-Elói Mendes (96 pontos), na Rua Cel. João Antônio dos Reis, ao longo da rede Ferroviária (15 pontos) e no recanto da Barra (57 luminárias em postes). De acordo com a funcionária do Unis-, Aline Batista, que ao sair do expediente passa pelo local quando já está escuro, o trevo ficou mais seguro com a maior visibilidade proporcionada pela iluminação. “O número de acidentes também diminuiu”, observa Aline.

O foco principal, segundo o prefeito em exercício, Vérdi Melo, é a segurança e o bem estar da população, além do embelezamento da cidade. O investimento é da ordem de R$1.800.000,00

A Prefeitura que é responsável por todo o projeto, licitação da empreiteira e realização da obra visando inclusive dar mais segurança à população. O trabalho é contínuo levando-se em conta as demandas.

