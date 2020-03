Prefeitura promove desinfecção de pontos de maior concentração de pessoas na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Setor de Vigilância Ambiental, em parceria com o Setor de Limpeza Urbana, iniciou nesta segunda-feira (30), os trabalhos de desinfecção dos pontos mais vulneráveis de contaminação do COVID-19, pontos de maiores concentrações de pessoas na cidade.

De início foi desinfectado o Terminal Rodoviário e suas imediações. Também serão visitados pontos centrais de ônibus, hospitais, asilos, vias com maior utilização de pessoas, como é o caso da academia de Rua da Vila Paiva.

Esse é mais um trabalho preventivo da Prefeitura Municipal para amenizar os ricos do Coronavírus, já que todos munícipes devem continuar mantendo todas as práticas de higiene recomendáveis.

Para isso está sendo utilizado um caminhão com bombas carregáveis. Além disso agentes estão com as bombas costal, que serão carregadas com uma solução de água sanitária diluída em água, capaz de combater o Coronavírus.

Os agentes estão vestindo roupas especias, portanto rodos os EPIs – equipamentos de segurança individual.

Vídeos do trabalho na Rodoviária nesta segunda (30)

Fonte, vídeos e fotos: Prefeitura de Varginha