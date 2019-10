Prefeitura pagará primeira parcela do 13º Salário no dia 31 de outubro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A exemplo que vem ocorrendo deste o início da gestão e cumprindo o compromisso de zelar por seus servidores, a Prefeitura de Varginha anunciou que mais uma vez antecipará o pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores públicos municipais da administração direta, indireta (fundações e autarquias), junto com a folha de pagamento dos cerca de três mil funcionários, o que representa um montante de R$ 5 milhões.

Lembrando que a primeira parcela do 13º dos funcionários inativos do município (1.361 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – Inprev) já foi paga no dia 30 de agosto.

O prefeito Antônio Silva explica que a prefeitura realizou uma provisão orçamentária para o pagamento do 13º. “Com isso tornou-se possível antecipar a primeira parcela que será paga juntamente com o salário do mês de outubro, o que realmente irá favorecer o orçamento dos nossos servidores no final de ano”, disse.

O vice-prefeito Vérdi Melo ressaltou que “apesar de todas as dificuldades, em especial do atraso de repasses do Governo do Estado em 2018, temos conseguido honrar com nossos compromissos, mantendo a folha de pagamento em dia, bem como com nossos fornecedores, e ainda temos conseguido concluir importantes obras para saúde, educação e esporte, dentre outras”.

Foto: Prefeitura de Varginha