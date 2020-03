Prefeitura lança plantão de psicólogos para atendimento 24h

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em mais uma iniciativa de assistência à população de Varginha nesse enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Varginha lança o plantão de atendimento dos psicólogos da rede municipal de saúde.

As pessoas que sentirem necessidade de um atendimento psicológico podem recorrer a esse plantão que funcionará mais ostensivamente durante o dia, mas que também prestará assistência à noite e aos finais de semana.

O psicólogo Anderson José explica que nesse período de isolamento social é mais comum as pessoas aumentarem a ansiedade e quem já tem algum transtorno psicológico como a depressão pode ter mais dificuldade com o confinamento. “Entre as manifestações de dificuldade em dias como esses atuais, as pessoas podem apresentar irritabilidade, insônia e compulsão por alimentos”, explica Anderson. Ele ressalta porém, que não se tratada de uma psicoterapia, ou seja, esse serviço é um plantão para atender pontualmente a população nessa época do enfrentamento ao coronavírus.

Para melhor atender a população, a cidade foi dividida em quadrantes e de acordo com o local onde a pessoa mora, ela deverá telefonar para o profissional determinado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS que fará o atendimento de urgência psicológica. Anderson lembra que para as pessoas que moram sozinhas, o isolamento social é pior e reforça que quem precisar pode ligar e entrar em contato com os psicólogos.

O prefeito em exercício Vérdi Lúcio Melo explica que essa é mais uma prestação de serviço que a Prefeitura passa a oferecer, pois a Administração está atenta às demandas da população para que “todos juntos consigamos passar por esse enfrentamento em Varginha com o máximo de dignidade sabendo que temos profissionais que estão trabalhando a todo vapor para que as pessoas sejam assistidas”.

Confira no quadro o esquema de funcionamento do plantão contendo as regiões, os profissionais que estão à disposição e os horários.

