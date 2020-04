Prefeitura interdita acesso à Academia de Rua da Vila Paiva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por determinação do prefeito Vérdi Lúcio Melo, a Guarda Civil Municipal interditou nesta quinta-feira (9), temporariamente, o acesso da Academia de Rua do Alto da Vila Paiva, local muito procurado por pessoas para a prática de caminhadas e corridas.

A decisão foi necessária diante das inúmeras denúncias de pessoas se aglomerando naquele local, infringindo as regras impostas pela Prefeitura por meio de Decreto, que proíbe grandes aglomerações e estabelece uma distância de 1,5 m entre uma pessoa e outra.

Com a determinação da Prefeitura, somente moradores do entorno da Praça do Alto da Cemig, onde fica uma Academia Rua, e funcionários da Cemig poderão ter acesso ao local.

A Guarda Municipal permanecerá no local nos horários de pico – de manhãzinha e no final de tare orientando as pessoas para os cuidados a serem tomados, e durante o dia fará rondas.

De acordo com o prefeito Vérdi Melo, foi uma medida necessária. “Recebemos inúmeras denúncias de aglomeração naquele local, apesar de todos os pedidos que estão sendo feitos para que as pessoas fiquem em suas casas por medida de segurança. Estamos num momento de pico da doença e se todos colaborarem conseguiremos manter sob controle a situação. Mas para isso precisamos que as pessoas façam a sua parte”, disse Vérdi. Segundo o prefeito, outros pontos de aglomeração estão sendo analisados pela prefeitura, e, caso necessário, serão interditados.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha