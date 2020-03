Prefeitura inicia obras de reparo na cratera da avenida Otávio Marquês de Paiva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã desta segunda-feira (9), a Prefeitura de Varginha iniciou as obras de reparo da cratera que se abriu na avenida Otávio Marquês de Paiva, na rotatória próximo ao Parque Novo Horizonte. Uma equipe da Secretaria de Obras trabalha na recuperação do buraco que se abriu na pista com as fortes chuvas do início do ano.

O problema vem se arrastando por semanas e aconteceu devido ao rompimento de adutora de água pluvial. O trânsito está interrompido no local para a execução dos trabalhos.

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito em exercício, Vérdi Melo, acompanhou de perto os reparos. ” Vamos substituir a tubulação de água pluvial e a construir uma nova caixa de passagem. A previsão é que a obra esteja concluída em 15 dias”, explicou Vérdi. Ele esclarece ainda, que outras áreas atingidas pelas chuvas estão recebendo a mesma atenção por parte da prefeitura.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Prefeitura de Varginha