Prefeitura inicia limpeza do Ribeirão Santana, no Santa Maria

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha iniciou nesta terça-feira (3) a limpeza do Ribeirão Santana no Bairro Santa Maria. A limpeza está sendo feita pela empresa CFC, vencedora da licitação para a realização de poda e capina de terrenos, ruas, praças e outros bens públicos do município.

O bairro foi um dos mais atingidos pelas chuvas nas últimas semanas e o ribeirão tem sido alvo constante de reclamações de moradores daquela região. Com alto índice de lixos e matos, o local não comporta as águas das chuvas e acaba transbordando, encobrindo pontos e atingindo casas.

Além do Ribeirão do Santa Maria, as equipes estão trabalhando nas Avenidas Princesa do Sul, Otávio Marques de Paiva, Imigrantes e Almirante Barroso, além da região Central, Alto da Cemig e Aeroporto.

O prefeito em exercício Vérdi Lúcio Melo está acompanhando de perto o trabalho das equipes. De acordo com Vérdi, após o trabalho ser realizado nos locais que foram definidos como prioridade, as equipes irão avançar para os bairros.

Fonte: Varginha Online / Fotos: Redes Sociais