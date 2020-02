Prefeitura informa sobre desbloqueio do passe do transporte coletivo para estudantes com mais de 18 anos

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha informou nesta quarta-feira (12), que definiu algumas situações sobre o bloqueio do passe do transporte coletivo incluindo estudantes da rede estadual e também do Conservatório, com idade acima de 18 anos.

Em reunião realizada na noite de terça-feira (11), na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ficaram definidas as situações:

1-Os usuários da gratuidade que se enquadram no Decreto Municipal 5.390/2010 (pessoas com Deficiência), que estavam com os cartões bloqueados, terão o desbloqueio em 48h

2- O Conservatório Estadual de Música deverá enviar documentação (sobre sua natureza jurídica e pedagógica) a empresa Turilessa (Autotrans) para que seja analisada a questão específica, uma vez, que os estudantes que já possuem o passe gratuito por frequentar outras escolas públicas não poderiam acumular um segundo benefício de gratuidade

3- Os alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica – Cefet – acima de 18 anos, terão o passe liberado em março, na segunda chamada de atualização dos cartões

4- Os demais estudantes das escolas terão o passe desbloqueado de acordo com a atualização cadastral conforme cronograma anteriormente divulgado.

Participaram a reunião conduzida pelo presidente do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, Rodrigo Silva, representantes da Prefeitura (Departamento Municipal de Trânsito de Varginha – Demutran, Secretaria Municipal de Educação – Seduc, Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento – Sehad e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas); do Conservatório Estadual de Música, da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – Fuvae, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Codeva), D.A. – Diretórios Acadêmicos, do Cefet e Defensoria Pública.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha