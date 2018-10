Prefeitura inaugura hoje a Unidade de Saúde do bairro Novo Tempo

A Prefeitura de Varginha inaugura nesta quinta-feira, 11, a Unidade de Saúde Enfermeira Selma Maria Tobias, localizada no bairro Novo Tempo, que irá atender aos moradores dos bairros Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul.

Orçada em R$ 750.000,00, a nova UBS conta com uma equipe do Programa Saúda da Família (PSF), composta por uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um médico de família, uma agente de saúde, uma profissional de limpeza e uma recepcionista, que terá o apoio de um Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), que inclui uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma nutricionista e uma assistente social.

No local serão oferecidos os seguintes serviços e atendimentos à população: atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças; acompanhamento das famílias e pessoas em todos os ciclos de vida, com consultas médicas e de enfermagem; educação em saúde com grupos específicos de usuários; pré – natal; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de bebês e crianças; coletas para exame preventivo de câncer de colo de útero; curativos; retiradas de pontos; administração de medicamentos e nebulização em sala própria e testes rápidos.

A UBS faz uma homenagem a enfermeira Selma Maria Tobias, nascida em 20 de março de 1964, em varginha, quinta dos sete filhos do casal Sebastião Tobias e Sebastiana Silva Tobias.

Formada em enfermagem em 1988 pela Escola de Enfermagem Wenceslau Braz, na cidade de Itajubá, em 2007 pós graduou em nefrologia pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora. Por conseguinte, trabalhou nos hospitais: Santa Casa da Misericórdia em Itajubá, Sanatorinhos em Campos de Jordão e nos hospitais Regional de Varginha, Rio Verde e na Clínica nefrosul.

Por toda a extensão de sua carreira, obteve êxito na área profissional, destacando-se pela sua competência, profissionalismo e carisma.

Aos 28 anos, em 1992, casou-se com José Cláudio Gonçalves Pereira, em que desta união nasceram suas filhas, Carol Tobias Gonçalves Pereira e Gabriela Tobias Gonçalves Pereira.

Aos 48 anos, em janeiro de 2013, com muito pesar, Selma faleceu após sua luta contra o câncer. Entretanto, o empecilho foi enfrentado com ajuda e amor de seu marido, José Claudio (que destacou-se no amor, apoio e companheirismo), das suas filhas, das suas irmãs e de parentes e amigos próximos. Na sua vida pessoal, não faltaram carisma, simpatia e amor.

Selma destacou-se pela sua personalidade forte, caracterizada por garra, determinação e afeto que envolvia em um só sorriso todos ao seu redor. Leva o nome de Selma Maria Tobias,

Em sua homenagem, a UBS do Novo Tempo e com grande contentamento, a construção desta unidade básica de saúde enfermeira Selma Maria Tobias, grandiosa enfermeira, amante da sua profissão, que desconstruiu todos os obstáculos a fim de ajudar o próximo, com coração valente de amor e talento.

Obras na Saúde

Com esta inauguração, são seis o número de UBS inauguradas este ano pela atual administração (Centenário, Mont Serrat, Vila Mendes, Bom Pastor, Imaculada e agora Novo tempo). Isso sem contar a reforma e ampliação do Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, a reforma do Centro de Oncologia, a construção de uma sede própria para o Centro de Fisioterapia. Já é uma realidade o projeto de construção do Hospital da Criança em uma área próxima ao Hospital Bom Pastor que fará daquela região um complexo na área da saúde com destaque para o atendimento de traumas, tratamento de câncer e especialização infantil.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha