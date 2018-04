Prefeitura inaugura galeria de fotos dos ex-prefeitos da cidade

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Fundação Cultural, inaugura na próxima quarta-feira (11), às 9h, na sede da Prefeitura, a 1ª Galeria de Fotos dos Ex-prefeitos de Varginha.

Desde a emancipação política em 1882, até o presente momento, Varginha teve 39 prefeitos ao todo, sendo que os primeiros eram denominados Presidentes da Câmara Municipal.

De acordo com o Diretor Superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Leandro Acayaba, “a ideia de reunir os Ex-prefeitos de Varginha em uma Galeria de Fotos em um prédio público, tem o intuito de preservar a memória de todos aqueles que fizeram parte do governo de nosso município, permitindo que essa parte da história esteja ao alcance de todos, uma vez que a galeria estará disponível para visitação no hall da Prefeitura”.