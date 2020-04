Prefeitura firma parceria com Minasul para intensificar desinfecção de pontos de maior concentração na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra varginhenses caminhando em grande número no Alto da Vila Paiva (Alto da Cemig)

Desde a última segunda-feira (30), o Setor de Limpeza Urbana da Prefeitura de Varginha vem realizando trabalho de desinfecção dos pontos mais vulneráveis de contaminação do COVID-19, pontos de maiores concentrações de pessoas na cidade.

Nesta terça-feira (31), o prefeito em exercício, Vérdi Melo, anunciou a parceria da Minasul para a pulverização de ruas e pontos mais vulneráveis da cidade. “Agora contamos com total apoio da Cooperativa Minasul, que através do seu Diretor presidente José Marcos Rafael Magalhães, e dos seus cooperados, vai nos ajudar a intensificar a desinfecção de pontos de maior Concentração de pessoas na cidade, doando tratores e bombas costais, além de solução de Hipoclorito de Sódio, para a pulverização de ruas e pontos mais vulneráveis”, informou.

“A Minasul enquanto uma empresa cooperativista do ramo do agronegócio tem plena consciência de necessidade de solidarizar e atuar junto aos nossos governantes para atenuar o problema do coronavírus. Então estamos fazendo a nossa parte doando materiais para a desinfecção de locais públicos e também equipamento para sua aplicação. Temos a certeza de É importante salientar que com pequenas ações mas com boa vontade de todos poderemos atravessar esta crise com mais tranquilidade e menos sacrifício para toda população. É importante também destacar que a gente conclama todas as empresas do setor privado para auxiliar os nossos governantes nesta batalha onde a rapidez da ações e a quantidade de pessoas ajudando, poderão fazer com que atravessemos bem estar crise. Temos a certeza de que sairemos fortalecidos .O povo brasileiro merece esse bem estar que vamos buscar”, disse o presidente da Minasul.

Os agentes estão trajando roupas especiais, portanto rodos os EPIs – Equipamentos de Segurança Individual durante os serviços.

De início foi desinfectado o Terminal Rodoviário e suas imediações. Hoje, a partir das 16h, as equipes farão a desinfecção do Cemitério Municipal, São Vicente de Paulo, seguindo para o Hospital Humanitas, praça da TV Alterosa (incluindo o Ponto Central de ônibus em frente ao terminal), praça da Fonte, Concha Acústica, Praça do ET, dentre outros espaços da região Central. Também serão visitados pontos centrais de ônibus, hospitais, asilos, vias com maior utilização de pessoas, como é o caso da academia de Rua da Vila Paiva.

“Esse é mais um trabalho preventivo da Prefeitura para amenizar os ricos do Coronavírus, porém é importante que as pessoas continuem mantendo todas as práticas de higiene recomendáveis e, o principal, fiquem em casa”, enfatizou Vérdi.

Alto da Vila Paiva

Um suposto vídeo que circula nas redes sociais está mexendo varginhenses na internet. Nas imagens, aparece uma filmagem do Alto da Vila Paiva (conhecido por Alto da Cemig) lotado, com pessoas caminhando, correndo e andando de bicicletas nesta terça-feira (31).

Também pelas redes sociais, o infectologista Dr. Luiz Carlos, deixou um recado aos frequentadores de locais públicos em tempos de pandemia. “ver isso aí acontecer é até constrangedor, porque estamos num momento de isolamento social. Se todo mundo resolver fazer caminhada e atividade física lá no alto da Cemig, ao mesmo tempo, a gente não está mantendo nenhuma medida de contenção aos familiares e amigos. Esse momento é de ficar em casa, criar alguma alternativa de atividade física, de um cardio ou de um funcional, em casa, e infelizmente não podemos ter esse tipo de aglomeração”, completou.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução redes sociais