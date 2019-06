Prefeitura fecha licitação para conclusão do Centro de Iniciação ao Esporte, no bairro Santa Maria

A Prefeitura de Varginha concluiu esta semana, a licitação para contratação de nova empresa para dar continuidade às obras do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, na Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, no bairro Santa Maria. A Consill Construtora Irmãos Lara Ltda foi a vencedora. O contrato, no valor de R$2.255.545,13, custeado pelos cofres públicos, deve ser assinados nos próximos dias. O prazo para a conclusão da obra será de 180 dias corrido. Na primeira etapa foram investidos R$ 915.564,68 .

O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e área construída de 1.600 metros quadrados. O ginásio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares. E ainda área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público).

Depois de pronto, o espaço vai abrigar as modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso. E seis paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball e uma não-olímpica (futsal).

“Esta foi uma obra idealizada em 2014 durante as Ollimpíadas. A obra começou em 2017 mas apresentou problemas. A empresa contratada não deu conta de cumprir o contrato e acabou abandonando a obra. Os recursos também ainda não vieram na sua totalidade, mas agora resolvemos concluir com recursos próprios do município, por entendermos a importância do CIE para a comunidade. Paralelamente continuamos a reivindicar recursos que deveriam ter sido repassados pelo Ministério do Esporte”, disse o prefeito Antônio Silva que esteve no local verificando a estrutura que em breve terá nova cara com um Centro de Iniciação a altura do que a cidade merece.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação