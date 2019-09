Prefeitura entrega obras de revitalização do Cemei Clery Forjaz Loureiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria Municipal de Educação – Seduc, entregou nesta quinta-feira (5), as obras de ampliação e revitalização do Cemei Clery Forjaz Loureiro, localizado no bairro Santana.

Para um melhor atendimento, dando mais conforto e prezando pela qualidade de vida de estudantes e professores, o Cemei passou por pintura interna e externa com desenhos artísticos e educativos; reforma da parte elétrica e hidráulica, construção de banheiros masculinos e para funcionários, depósito para materiais, troca de vidros e instalação de portas de blindex e instalação de grades nas janelas; lavanderia e cozinha com revestimento cerâmico interno, instalação de bebedouros e ventiladores e revitalização do refeitório

A reforma contemplou ainda a ampliação de 6 salas de Educação Infantil modernas e banheiros acessíveis, reforma no passeio, construção de muros de segurança e de nova secretaria informatizada, com rampa de entrada, portões e interfone para melhor atendimento aos pais.

As crianças ganharam uma brinquedoteca, o quiosque foi revitalizado com parque infantil, instalação de novos brinquedos, jardins gramados e cantinho da pintura, videoteca personalizada e área de lazer interna com desenhos infantis e educativos.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha