Prefeitura entrega 66 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano

O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU começa a vencer nesta semana. Segundo informações da Prefeitura de Varginha, o contribuinte terá a opção de pagar à vista com 10% de desconto ou em até oito vezes, dependendo do valor, respeitando os vencimentos para os respectivos grupos das letras iniciais.

O pagamento poderá ser feito nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal (que não recebem na boca do caixa), Itaú, Sicoob Credivar, além das casas lotéricas (valores até R$ 2 mil).

Cerca de 66 mil carnês forem entregues. Quem perder a data deverá atualizar a guia no site da Prefeitura www.varginha.mg.gov.br ou diretamente na Prefeitura podendo, após isso, ser paga nos locais credenciados.

Quem não pagar o imposto e deixar virar o ano, será inscrito na dívida ativa e posteriormente, estará sujeito a outras medidas como processo judicial.

Calendário de grupos

• A – E …………….. 15/04

• F – J …………….. 16/04

• K – O ……………. 17/04

• P – Z …………….. 18/04