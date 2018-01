Prefeitura emite comunicado a respeito da infestação de ratos no Eldorado

Um vídeo gravado por um morador no bairro Eldorado, em Varginha, mostra uma infestação de ratos na Rua Marcelo Brito Filho. O vídeo rapidamente se espalhou e causou espanto nos internautas pela grande quantidade de rato.

No final da tarde desta segunda-feira (29), a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Saúde (setores de Zoonoses, Epidemiologia e Vigilância), informou que já estão sendo tomadas as providencias em relação ao fato.

Segundo informaçõesda Prefeitura, equipes da saúde foram ao local e o proprietário do imóvel será notificado. A origem da infestação está sendo investigada.

A orientação para os moradores do bairro é que redobrem a atenção com os cuidados com alimento, água de piscina e garrafas acondicionadas (refrigerantes, cervejas, etc.), e que lavem tudo antes de consumir. A Unidade Básica de Saúde do bairro foi orientada a redobrar a atenção com os pacientes.

Fonte: ASSCOM Varginha